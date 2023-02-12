وزارة النفط تؤكد لوفد حزب بارزاني على التزامها بإدارة الثروة الوطنية لفائدة جميع أبناء الشعب العراقي

وزارة النفط تؤكد لوفد حزب بارزاني على التزامها بإدارة الثروة الوطنية لفائدة جميع أبناء الشعب العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط الاتحادية،اليوم الأحد، أن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر اجتمع مع وفد حكومة اقليم كوردستان الذي ضم عدد من المسؤولين.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد الاقليم مع المسؤولين في وزارة النفط لبحث ومراجعة المواضيع ذات الشأن المشترك ، وخصوصاً المشاكل العالقة بين المركز والاقليم لملف النفط والطاقة .وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الدوائر المعنية في مركز الوزارة .وأكدت وزارة النفط على التزامها بادارة الثروة الوطنية وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها ، وفقاً للدستور والقوانين والتعليمات النافذة ، وبما يعود بالفائدة لأبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته .ووصل وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض مساء أمس إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

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