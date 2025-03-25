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ائتلاف المالكي: سنلغي الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات
الأمن النيابية تستغرب من سكوت السوداني على انتهاكها للسيادة العراقية
وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك
حزب بارزاني: لانثق بالأحزاب الشيعية لأنها لا عهد ولا ميثاق لها
بالوثيقة ..القضاء الإداري يعيد (الكروي) الى رئاسة مجلس ديالى
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وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك
وزارة النفط تسعى لاستثمار حقلي عكاز والمنصورية الغازيتين
خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
اليوم ..انخفاض في أسعار صرف الدولار
نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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وزير النفط: إيران تصدر نفطها بوثائق عراقية مزورة وقد أخبرنا الجانب الأمريكي بذلك
الداخلية:ضبط (183)كغم من المخدرات الإيرانية وإلقاء القبض على أفرادها من الحشد الشعبي
البنك المركزي يعلن عن إفلاس العراق قريباً بسبب النهب والفشل الحكومي
تقرير أمريكي: زيارة الولائي عبد المهدي للحوثيين خدمة للمشروع الإيراني
نائب يدعو إلى حراك عاجل لكشف الأموال المهربة إلى بيروت وطهران من قبل زعماء الأحزاب الشيعية وميليشيالتهم
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- اذاعة INN