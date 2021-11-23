وزارة النفط تعلن الشروع بحفر (6) آبار نفطية جديدة في حقول مختلفة

وزارة النفط تعلن الشروع بحفر (6) آبار نفطية جديدة في حقول مختلفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن الشروع بانجاز أعمال حفر الآبار في ستة حقول نفطية وباعماق مختلفة، لزيادة الطاقات الانتاجية للنفوط العراقية.ونقلت صحيفة “الصباح” بعددها الصادر اليوم عن مصدر  بالوزارة قوله ، أن “المــلاكــات الـفـنـيـة والهندسية لشركة الحفر العراقية حققت الـعـديـد مـن الانـجـازات من خلال حفر آبـار عدة استكشافية في حقول ديمة / 1 والسندباد /2 والفيحاء / 1 بالاضافة الى انجاز حفر ابـار تطويرية فـي حقل نهر بــن عــمــر وحــقــل الــطــوبــة وحـقـل ارطاوي”.واضــــــاف البيان، أن “المــــلاكــــات الــفــنــيــة نجحت بحفر الـبـئـر النفطية ZB 508 – في حقل الزبير بمحافظة البصرة بعمق 3524 مترا لصالح هيئة تشغيل الـزبـيـر، منوها بان انجاز عمليات حفر البئر أجريت باستخدام جهاز الحفر 37 IDC ذي الـقـدرة الحصانية 1500 Hp بمدة زمنية قدرها 34 يوما”.واشار الى ان “الملاكات باستخدام جهاز الحفر 21 – IDC ذي الـقـدرة الحصانية تـعـمـل HP 2000 حـــالـــيـــا فــــي حــقــل الـــطـــوبـــة لــصــالــح شـــــــركـــــــة نـــفـــط الـــبـــصـــرة لـحـفـر الــبــئــر الـنـفـطـيـة”.واوضــح أن “العمق النهائي المتوقع للبئر 2502 متر وتسعى الملاكات بجميع طاقاتها للوصول الى العمق المخطط بأسرع وقت ممكن”، مشيرا الى ان “هذا الإنجاز تحقق بالتعاون المشترك بين جميع الأقسام الفنية والمـسـانـدة بـالإضـافـة إلـى التعاون المـشـتـرك مـع شـركـة نـفـط البصرة لانجاح مشروع الحفر”.

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