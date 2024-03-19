وزارة النفط تعلن تخفيض الإنتاج النفطي إلى 3.3 مليون برميل نفط يوميا

وزارة النفط تعلن تخفيض الإنتاج النفطي إلى 3.3 مليون برميل نفط يوميا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، إنها ستخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة.وقالت الوزارة في بيان، ، إن “خفض انتاج النفط جاء لتعويض أي زيادة مسجلة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+”.وأضافت، أن “العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع أوبك+ وينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير في تقارير التحالف المقبلة”.وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في مطلع الشهر الجاري، إن صادرات البلاد النفطية خلال فبراير شباط الماضي بلغت 3.43 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير شباط.والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90 بالمئة من المداخيل المالية للدولة.

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