وزارة النفط تعلن عن ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل

وزارة النفط تعلن عن ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط، الأربعاء، ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل إلى 6 آلاف و800 طن، فيما أشارت إلى تصدير كميات كبيرة من فائض الغاز السائل إلى الأسواق العالمية.وقال مدير عام الشركة انمار علي حسين في بيان، إن “الجهد الوطني نجح في رفع الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز السائل الى 158 مليون أسطوانة سنوياً، بزيادة (9 ملايين) أسطوانة عن إنتاج عام 2021”.وأكد، أن “إنتاج المعامل الحكومية والأهلية يغطي الاستهلاك المحلي، مع توفر فائض كبير في المستودعات وساحات بيع الغاز السائل”.وأشار إلى “اعتماد الشركة لأسلوب البيع المباشر إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية وبالسعر الرسمي”، محذراً “أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال المواطنين، والبيع خارج الضوابط والتعليمات والتسعيرة الرسمية”.وأضاف، أن “الشركة ومن خلال التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية والجهات التفتيشية، ستقوم بمتابعة ومراقبة ساحات بيع أسطوانات الغاز السائل والباعة الجوالين لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.ولفت إلى “تصدير كميات كبيرة من فائض الإنتاج الوطني من الغاز السائل الى الأسواق العالمية”.

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