وزارة النفط تعلن عن استئناف إنتاج غاز الشمال

وزارة النفط تعلن عن استئناف إنتاج غاز الشمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، الأربعاء، استئناف العمل في خط انتاج شركة غاز الشمال بعد إنجاز أعمال الصيانة.وأكد صابر حسب بيان صادر عن وزارة النفط، ، حرص الوزارة على تطوير العمل في قطاع الغاز واستمرار عمليات الإنتاج، لتجهيز القطاعات الحكومية والأهلية باحتياجها من المنتجات، تنفيذا لتوجهات الحكومة، وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني.وقال الوكيل إن “شركة غاز الشمال، أنجزت اعمال الصيانة المبرمجة لاحد خطوطها الإنتاجية، والتي تم المباشرة فيها في 25 تشرين الأول الماضي”.وأشار إلى أنه “تم استئناف العمل في الخط الإنتاجي 1000 بعد تقليل المدة المحددة لعملية الصيانة، حيث ان الوقت المحدد لإجراء الصيانة كان شهرا واحدا، وبفضل جهود الملاكات الهندسية والفنية في الشركة، والمتابعة اليومية للعمل، تم انجاز اعمال الصيانة بمدة 21 يوما، واستئناف عمليات الإنتاج بشكل تدريجي لتجهيز الجهات المعنية والمواطنين ومحطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجاتها من الغاز الجاف و الغاز السائل (LPG)”.وأشاد صابر بجهود الملاكات الهندسية والفنية العاملة في الشركة التي أنجزت اعمال الصيانة قبل المدة المقررة من خلال التواصل المستمر بالعمل على مدار الساعة.يذكر ان شركة غاز الشمال باشرت بتشغيل الخط الإنتاجي “1000”، الاحد 17 تشرين الثاني الجاري.

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