وزارة النفط تعلن عن افتتاح المرحلة الأولى من تسييل الغاز السائل الطبيعي

وزارة النفط تعلن عن افتتاح المرحلة الأولى من تسييل الغاز السائل الطبيعي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ، اليوم الاربعاء، المرحلة الاولى من مشروع معمل تسييل الغاز السائل الطبيعي في حقل الرميلة بطاقة (200) مليون قدم مكعب قياسي .وقال الوزير بحسب بيان : إن “مشروع معملِ البصرةِ لتسييل الغاز الطبيعي من المشاريعِ المهمةِ ، وانجازُ المرحلةِ الاولى  منه وتدشينهِ وتشغيلهِ اليوم ، يُعد خَطوةً مهمةً لتحقيقِ اهدافِ الحكومةِ والوزارةِ  بتقليصِ عملياتِ حرق الغاز،  واستثمار هذه الطاقةُ المهدورةْ ، وتحويلها الى طاقةِ نظيفةِ ترفدُ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائية من الغاز الجاف بمعدل (320 ) مليون قدم مكعب قياسي باليوم”.واشار الى أن “هذه الكميةُ تساعدُ في توليدِ (1900) ميكاواط من الطاقة الكهربائية ترفد الشبكةَ الوطنيةْ ، فضلاً عن إنتاجِ كميةِ (2150 ) طن من الغازِ السائلِ غاز الطبخ باليوم ، الى جانبِ أنتاجِ كمية  ( 5900) برميل يومياً من المكثفاتِ التي تستخدمُ في انتاجِ الوَقودِ وبعض الموادِ الكيماوية والاغراض الاخرى”. واوضح أن “أهم ما يميزُ  هذا المشروع هو إعتمادهُ على التقنياتِ الحديثةِ في تنقيةِ واستخلاصِ ومعالجةِ الغاز المصاحبِ ، وأيقافِ إطلاقِ الغازاتِ الضارةِ الى الغلافِ الجويْ حفاظاً على البيئة والصحة العامةْ”، مبينا أن “ذلك يأتي  ضمنَ تَوجهاتِ وخططِ الوزارة وشَركة غازِ البصرة لايقافِ اطلاقِ كمية (10) ملايين طُن من غاز ثاني أوكسيدِ الكاربون سنوياً من هذا المشروع الى الفضاءِ الخارجي ، ومنع كمية تقارب (30 ) مليون طن سنوياُ  من غاز ثاني أوكسيد الكاربون عن مجملِ نشاطِ شركةِ غاز البصرة بشكلٍ عام ، علماً بان هذه المشاريع ستوفرُ العديدَ من فرصِ العملِ لابناءِ العراق”. وأضاف الوزير، أن “الحكومة والوزارة اكدتا حرصهما خلالَ فترةِ الاشهرِ القليلةِ الماضيةْ على الدفعِ بالعملية الانتاجيةِ بخَطَوات الى الامام من خلال تقديمِ الدعمِ الماليْ المطلوبْ وحلِ المشاكلَ العالقةِ لتنفيذِ المشاريع المتوقفة أيماناً منهما بضرورةِ منحِ الاولوية للقطاعاتِ التي تُسهِم في تحقيقِ أهدافنا في خططِ التنميةِ المستدامة”. واشاد وزير النفط “بالجهودِ الخيرةِ التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز ، وبشكل خاص العاملين في شركة غاز الجنوب، وشركة غاز البصرة وشركة نفط البصرة، والشركات المقاولة الثانوية وجميع الجهاتِ الساندة”. ويذكر أن شركة غاز البصرة باشرت ببناء المعمل في عام 2019 وبرغم التحديات لجائحة كورونا خلال 2020 وعام 2021 استمرت اعمال الانشاءات حتى اكمال المشروع هذا العام، وشمل المشروع انشاء المعمل والوحدة الاولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الانابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الاخرى  ومد خط لنقل الطاقة الكهربائة الى المعمل وتطوير المنشاءات الحالية في موقع الرميلة الشمالية لتمكنها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع ام قصروتاهيل الطرق الواصلة للمعمل واعمال اخرى.

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