وزارة النفط تكشف عن إيرادات بيع النفط خلال الشهر الماضي

وزارة النفط تكشف عن إيرادات بيع النفط خلال الشهر الماضي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.وذكرت الوزارة في بيان ، انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا (153) الفا و( 899 )برميلاً، بايرادات بلغت قرابة (3) مليار و(430) مليونا  و (630 ) الف دولار”.واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت قرابة  (86) مليون برميل”. اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة، بحسب البيان “( 2) مليونا و( 867) الفا و( 637 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 263) الف و(058) برميل “.وتابع البيان ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليون و( 876)  الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (38.480) دولارا “.

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