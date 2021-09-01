وزارة النفط تكشف عن صادراتها لشهر آب الماضي

وزارة النفط تكشف عن صادراتها لشهر آب الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر اب الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”. واشارت الاحصائية، بحسب بيان للوزارة ، إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت  (91) مليونا و(655) الفا و (930) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليون  و( 004) الفا و( 309 ) برميلا”.وأضافت، أن “معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(054) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من  (69 ) دولاراً”.ونوهت الوزارة، بحسب البيان، “وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية والصحافة بان تسعيرة النفط الخام، التي يتم تسويقها من قبل “سومو” .. بنوعياتها ومواصفاتها هي تسعيرة شهرية وليست يومية ، وليست لها علاقة بالمتغيرات اليومية للسوق النفطية العالمية ، وغير قابلة للاجتهاد من قبل بعض الافراد او المواقع الالكترونية  بخصوص ارتفاع وانخفاض اسعار النفط العراقية  والاعلان عن ارقام غير دقيقة بحسب ارتفاع وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ، مما يتسبب ذلك في تشويه الحقائق والمعلومات عن ذلك”.

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