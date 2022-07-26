وزارة النفط: 11 ملياراً و354 مليوناً دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي

وزارة النفط: 11 ملياراً و354 مليوناً دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).وقالت الوزارة في بيان ، إن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و191 ألفاً و236 برميلاً، بإيرادات بلغت 11 ملياراً و354 مليوناً و544 ألف دولار”.وأشارت إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 97 مليوناً و980 ألفاً و589 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و910 آلاف و887 برميلاً”.وأضافت، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (112.209) دولاراً”، لافتة إلى “تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (108,822,255.03) مليون دولار”.وتابعت الوزارة في بيانها، أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *