وزارة النفط:(16) مليار دولار إيرادات بيع النفط ضمن موازنة 2021

وزارة النفط:(16) مليار دولار إيرادات بيع النفط ضمن موازنة 2021
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الأربعاء، إن الإيرادات الإضافية التي تحققها وزارة النفط في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستخفف من التضخم وحجم الديون.وأضاف جهاد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الوزارة تمكنّت من تصدير عددٍ من النفوط التي تحقق إيرادات إضافية، لافتا إلى أن الإيرادات التي تحققت بلغت أكثر من 16 مليار دولار التي تضاف إلى موازنة 2021.وأعرب جهاد عن أمله باستقرار أسعار النفط وتحقيق الإيرادات، مشيرا إلى أن العراق مع الأسعار الواقعية في السوق النفطية وليس المبالغ بها.ولفت المتحدث باسم وزارة النفط، إلى أن تذبذب السوق النفطية سوف يسبب إرباكاً للمنتجين والمستهلكين، لكن السياسة الحكيمة من قبل أوبك وأوبك بلاس ستعمل على الوصول لأسعار مستقرة بعيداً عن المبالغة.

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