وزارة النفط:(7.306) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي

وزارة النفط:(7.306) مليار دولار إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان، الخميس،ان “مجموع كمية الصادرات من النفط الخام لشهر آيار الماضي (102) مليونا (463) الفا و(387) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.306) مليار دولار”.واضافت ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار  الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(206) آلاف و(413) برميلا” .واشارت الى ان “معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت (3) مليون و(305) آلاف برميل في اليوم”، مبينة أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (71.30) دولاراً”.

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