وزارة النفط:(7.606) مليار دولار إيردات بيع النفط للشهر الماضي

وزارة النفط:(7.606) مليار دولار إيردات بيع النفط للشهر الماضي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).وقالت الوزارة في بيان ، إن “مجموع الصادرات من النفط الخام بلغ 103 ملايين و281 ألفاً و459 برميلاً، بإيرادات بلغت (7.606) مليار دولار”.وأضافت، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 100 مليون و735 ألفاً و151 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و223 ألفاً و338 برميلاً”.وأشارت وزارة النفط، إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (73,644 ) دولاراً”. 

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