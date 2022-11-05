وزارة النقل:أموال إكمال ميناء الفاو مؤمنة

وزارة النقل:أموال إكمال ميناء الفاو مؤمنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعهدت وزارتا المالية والتخطيط بتقديم جميع التسهيلات لتأمين التخصيصات المالية الخاصة بميناء الفاو الكبير للعام المقبل.أفاد بذلك مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة لموانئ العراق في وزارة النقل أنمار الصافي، موضحاً أن “الوزارتين اطلعتا على وتيرة العمل ميدانياً وعلى نسب الإنجاز المتحققة على أرض المشروع، التي فاقت ضمن المرحلة الأولى منه، المخطط لها”، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف الصافي، أن “عمليات ربط ميناء الفاو بالنفق المغمور، استكملت بشكل نهائي من قبل الشركة المنفذة وستكون هناك نقاط تقادم وتسارع واضح في إنجاز المشاريع المرتبطة بالميناء”، منوهاً بأن “شركة موانئ العراق أوعزت بالإسراع في تنفيذ المشاريع الخمسة والتحول إلى تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية وهو إنشاء الأرصفة النفطية وأرصفة أخرى”.وكشف عن “تسجيل ارتفاع بنسب إنجاز ساحة الحاويات في الميناء التي ستكون جاهزة للعمل في الموعد المحدد لها بغية استكمال المشاريع المرتبطة بعمليات التبادل التجاري فيها، لا سيما أن هناك استنفاراً لكامل طاقات الموانئ لتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية في الميناء”. 

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