وزارة النقل:إعادة تأهيل طائرتين نوع (بوينغ) 737 و777 إلى الخدمة

وزارة النقل:إعادة تأهيل طائرتين نوع (بوينغ) 737 و777 إلى الخدمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تدخل وزارة النقل خلال الشهر المقبل، طائرتين نوع (بوينغ) 737 و777، إلى الخدمة من جديد بعد تأهيلهما، معلنة أن عدد طائرات أسطول الطائر الأخضر، سيصل إلى 31، بحلول العام 2027.وأفاد مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي بأن مطارات البلاد تشهد حركة نقل جوي متواصلة ونشطة، لاسيما خلال الأشهر الخمسة الماضية، إذ بلغ عدد الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات البلاد والمغادرة منها، 18 ألفا، من وجهات دولية مختلفة. وبشأن الطائرات الجاثمة في مطار بغداد الدولي البالغ عددها 24 وبحاجة إلى تأهيل وإصلاح، أعلن نجاح ملاكات الوزارة بإعادة تسع منها إلى الخدمة خلال المدة الماضية، بينما ستتم خلال الشهر المقبل إعادة اثنتين أخريين نوع (بوينغ) 737 و 777 إلى الخدمة بعد إتمام عملية صيانتهما.وذكر الصافي، أن الخطوط الجوية العراقية، تمتلك 31 طائرة حديثة من مناشئ عالمية، بواقع طائرتين نوع (دريم لاينر)، وخمس من نوع (إيرباص)، وست نوع (ماكس)، كما تم التعاقد على شراء 18 طائرة جديدة، ثمان منها من نوع (دريم لاينر)، وعشر من نوع ماكس، ليصل عدد أسطول الطائر الأخضر إلى 31 طائرة بحلول العام 2027.

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