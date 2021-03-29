وزارة النقل:الحكومة ماضية بالربط السككي مع إيران!

وزارة النقل:الحكومة ماضية بالربط السككي مع إيران!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، احدى تشكيلات وزارة النقل، طالب جواد الحسني، الإثنين، أن مشروع الربط السككي مع دول الجوار يحتاج الى قرار سياسي تنفيذي، مبيناً أن هذا الربط فيه فوائد اقتصادية كبيرة للبلد.وقال الحسني، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مشروع الربط السككي مع دول الجوار مازال قيد المشاورات والتفاوض، على كيفية تنفيذ مشروع البصرة – شلامجة باتجاه إيران ومشروع ربيعة – فيشخابور باتجاه تركيا”.وأضاف، أنه “لا توجد صعوبات من الناحية الفنية ولكن هناك معوقات من نواحٍ أخرى، لكون الموضوع سيادياً ويحتاج الى قرار سياسي تنفيذي”، مبيناً أنه “لغاية الآن لا يوجد قرار نهائي في كيفية الربط مع دول الجوار”.وأشار، الى أن “الحكومة ماضية باتجاه الربط السككي مع دول الجوار”، مؤكداً أن “جميع دول الجوار متعاونون في موضوع الربط السككي”.وأوضح، أن “الربط السككي أصبح منظومة دولية وليس محلية، إذ إن أغلب دول المنطقة لديها شبكات دولية باستثناء العراق الذي مازال خارج الشبكة السككية العالمية”، لافتاً إلى أن “الربط السككي مع دول الجوار فيه فوائد اقتصادية كبيرة للبلد من ناحية التبادلات التجارية لاسيما مع إيران وتركيا إذ تقدر الايرادات بنسبة 30% من حجم التبادلات التجارية مع هذه الدول”.

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