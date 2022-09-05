وزارة النقل:سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية لأغراض التحقيق

وزارة النقل:سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية لأغراض التحقيق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النقل، الاثنين، سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران موسى.واظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة ، انه “استنادا الى موافقة وزير النقل تقرر سحب يد عباس عمران موسى، مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مدة لا تتجاوز 60 يوما لضمان سير التحقيق”.وبحسب الوثيقة، ينفذ الأمر ابتداءً من تاريخ اليوم الأحد 4/9/2022″.

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