وزارة النقل: طريق التنمية تكلفته أكثر من 17 مليار دولار وإيراداته ستكون أقل من 3 مليارات دولار سنوياً

وزارة النقل: طريق التنمية تكلفته أكثر من 17 مليار دولار وإيراداته ستكون أقل من 3 مليارات دولار سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت وزارة النقل على ما تناقلته بعض وكالات الانباء من أحاديث، بأن طريق التنمية “مجرد شوشرة اعلامية وليس له قيمة “، وان الحكومة “غير جادة في تنفيذه”، قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي في بيان ، “إننا أنجزنا تصاميم المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، بعد إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهناك شركتان باشرتا تحري التربة”، مؤكدا أن الوزارة ستشرع بالتنفيذ فور إنجاز التصاميم النهائية وفقا للتوقيتات الزمنية”.وأضاف ان “الأحاديث والتصريحات التي اثارتها وسائل الإعلام، ذهبت الى أن المشروع في حال تنفيذه فإنه لن يكون ذا جدوى اقتصادية للعراق، في ظل ما يروج من وجود مشروع ربط سككي هندي خليجي نحو أوروبا، بعيدا عن طريق التنمية، مؤكدا أن “طريق التنمية سيكون الأقرب والانسب لعمليات النقل والربط بين قارتي آسيا وأوروبا”.واوضح الصافي، أن “طريق التنمية لا يتعارض من حيث التصميم مع أي مشروع لأية دولة، لكننا نؤمن بأن مشروعنا يشكل نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية، بل سيجعل العراق قبلة للاستثمار العالمي”.وواصل حديثه بالقول، ان طريق التنمية  سيكلف الدولة أكثر من 17 مليار دولار وإيراداته ستكون أقل من 3 مليارات دولار سنويا ـ

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