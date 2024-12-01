وزارة الهجرة:تفويج عكسي للنازحين اللبنانيين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، بوضع خطة تفويج عكسي للبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكيز في تصريح صحفي: إن “إعلان وقف إطلاق النار في لبنان لقى بظلاله على الوضع بالمنطقة بشكل عام، وضيوف العراق سرعان ما هيؤوا أمتعتهم وبدؤوا بالعودة العكسية”، لافتاً إلى أنه “لليوم الثالث والرابع على التوالي هناك أكثر من 3 آلاف شخص عبروا منفذ القائم باتجاه سوريا، ومنها الى لبنان خلال أربعة أيام

وأضاف، إن “رئيس الوزراء وجه وزارة الهجرة عن طريق اللجنة العليا بوضع خطة تفويج عكسي للراغبين بالعودة، وسيضم الاجتماع وزارة النقل والأجهزة الأمنية والعتبات الشيعية”، مبيناً أن “غداً وبعد غد سيتم الإعلان عن خطة للراغبين بالعودة وكيفية وطريقة إعادتهم عن طريق المنافذ براً أو جواً

وبين جهانكيز: “بدأنا بعملية التفويج العكسي طبقاً لمعطيات الواقع الحالي من خلال ملء استمارات للراغبين بالعودة بالتنسيق مع العتبات الشيعية”، مشيراً إلى أن “هناك عوائل لبنانية لم ترتبط بهذه الخطة، وبدأت بالعودة طوعياً من خلال التنسيق مع خطوط عامة في القطاع الخاص، وللراغبين فقط بالعودة