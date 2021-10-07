وزارة الهجرة:صرف منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة

وزارة الهجرة:صرف منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، صرف الوجبة الرابعة عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة.وذكرت الوزارة في بيان، ان”الوجبة شملت 7000 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية”، مبينة أن المنحة تشمل النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد . وأشارت الوزارة الى أن ” العوائل العائدة  المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي”، مؤكدة حرصها على صرف المنح المالية لجميع العائدين الى منازلهم  بعد تامين التخصيصات المالية للدفعات القادمة.

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