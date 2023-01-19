وزارة الهجرة:عودة 547 نازحاً الى محافظة صلاح الدين

وزارة الهجرة:عودة 547 نازحاً الى محافظة صلاح الدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، عن عودة 547 نازحاً الى محافظة صلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان، أن “(547) نازحاً بواقع (100) اسرة نازحة من محافظتي ديالى والسليمانية عادوا الى مناطق سكناهم الأصلية في منطقة القره غولي التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين”، مبينة أن “العودة جاءت بالتنسيق مع قيادة العمليات سامراء والحكومة المحلية في قضاء الدجيل وكافة الاجهزة والوكالات الامنية والاستخبارية والخدمية وشيوخ العشائر ووحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة”.وأكدت جابرو وفقاً للبيان، أنه “تم زيارة منطقة العودة وشمولهم بمساعدات الإغاثة”، مشيرة إلى أن “الوزارة مستمرة في العمل على العودة الطوعية وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد”.

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