وزارة الهجرة:نزوح(227) أسرة سنّية من قضاء المقدادية من قبل ميليشيا بدر وبعلم الكاظمي

وزارة الهجرة:نزوح(227) أسرة سنّية من قضاء المقدادية من قبل ميليشيا بدر وبعلم الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس جهاكير، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل نزوح نحو 227 أسرة من قضاء “المقدادية” بمحافظة ديالي خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أحداث دامية شهدتها قرية “نهر الإمام”  من مجازر دموية على يد ميليشيا بدر بزعامة هادي العامري.وقال المتحدث في بيان له، إن ” الوزارة قررت دعم النازحين بمنحة الطوارئ، حيث تم توزيعها بشكل عاجل من أجل دعمهم ماديا، مع الحرص على متابعة أوضاعهم عن كثب من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش، فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة”.وأوضح أنه سيتم التعامل مع الأسر التي نزحت بشكل مفاجئ من خلال ملف خاص وفقا للأوضاع الأمنية التي وقعت بمناطق سكنهم، نافيا في الوقت ذاته وجود مناطق أخرى شهدت موجات نزوح في ديالى أو غيرها من مناطق المحافظة. وكان رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي اكتفى بتبديل مدير شرطة المحافظة وقائد عمليات ديالى ولم يحاسب هادي العامري وميليشياته عن المجازر الدموية تجاه أبناء قرية نهر الإمام من السنّة العرب.

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