وزارة الهجرة تعلن عن تشكيل لجنة خاصة باللاجئين الفلسطينين في العراق

وزارة الهجرة تعلن عن تشكيل لجنة خاصة باللاجئين الفلسطينين في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ البرنامج الخاص باللاجئين الفلسطينين.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، شكلت وزارة الهجرة والمهجرين لجنةً لمتابعة وتنفيذ البرنامج الخاص باللاجئين الفلسطينين، ضمن تنفيذ خطة الوزارة لسنة (2023) بشأن اللاجئين وحمايتهم الإنسانية وإدارجها ضمن المنهاج الحكومي”.وأوضحت الوزارة بحسب البيان أنه “تم أعداد خطة عمل متكاملة تتضمن (رصد وإحصاء وتسجيل وإدخال بيانات) اللاجئين”، مبينةً أنه “تم العمل بشكل عاجل على المباشرة بتنفيذ الخطة، اضافة الى زيارة الاسر الفلسطينية في مناطق تواجدها، ومقابلة العديد منهم لملئ الإستمارة الخاصة بهم تمهيداً لإدخالها في قاعدة بيانات خاصة بهم”.

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