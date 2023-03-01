وزارة الهجرة تعلن عن عودة 1637 نازحا من السليمانية إلى مناطق سكناهم

وزارة الهجرة تعلن عن عودة 1637 نازحا من السليمانية إلى مناطق سكناهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الأربعاء، عن عودة 1637 نازحاً من مخيم آشتي ومركز محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم في خمس محافظات.وقالت جابرو في بيان ، إنه “تم عودة 1637 نازحاً بواقع 301 أسرة، من مخيم آشتي ومركز محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى وبغداد”.وأضافت، أن “العودة جاءت استكمالاً لبرنامج الاستقرار للأسر العائدة، فضلاً عن التنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظات بعد استحصال الموافقات الأصولية لتأمين عودتهم”.

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