وزارة الهجرة:(5500) عراقي عالق في أوكرانيا

وزارة الهجرة:(5500) عراقي عالق في أوكرانيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء،عدد العراقيين العالقين داخل الاراضي الاوكرانية، فيما أشارت إلى أنه يجري التواصل معهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهاكير في تصريح صحفي ، إن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الجالية العراقية المتواجدة على الأراضي الأوكرانية”.وأوضح أن “عدد العراقيين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا يبلغ 5 آلاف و535″، مشيرا إلى أن “الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء حقيقي لإعادتهم إلى البلاد أو نقلهم إلى بلدان مجاورة لأوكرانيا”.ولفت جهاكير إلى “وجود تنسيق عاجل من قبل وزارة الخارجية مع القنصليات والسفارة العراقية في أوكرانيا من أجل التكفل بنقلهم، حيث تم توجيه نداء لهم من قبل المكاتب التابعة للسفارة العراقية في كييف”.وفيما يخص العراقيين المقيمين بشكل غير شرعي على حدود بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا، لفت جهاكير إلى “إعادة نحو 4 آلاف مهاجر، والعدد المتبقي يتراوح بين 3 4 آلاف مازالوا يقيمون في مخيمات بأماكن متفرقة من بولندا، حيث رفض أغلبهم العودة إلى الوطن بعد إجراء مقابلات مباشرة معهم من قبل اللجان المختصة بالوزارة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *