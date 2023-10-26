وزيرة الإتصالات: ” يحلم” من يفكر في إستقالتي

وزيرة الإتصالات: ” يحلم” من يفكر في إستقالتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في تصريح صحفي ،اليوم الخميس،، بخصوص مطالب و دعوات برلمانية لاقالتها، “نحن مستمرون في الخدمة و بعلمنا في وزارة الاتصالات وفي مجال مكافحة الفساد”.وأضافت أنها أصدرت تعليمات لعقود المشاريع التي تخص الوزارة باسلوب المشاركة، لافتة إلى أن معظم الفساد في تلك العقود تجري في الغرف المظلمة، وبالتالي باتت تلك العقود تُعرض على الجميع وفق الإجراءات المتخذة.وتابعت الوزيرة بالقول، إن “من يُفكِّر بإقالتنا من المنصب هو يَحلُم بذلك، وان هذه الاحلام لن تتحقق”.

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