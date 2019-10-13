وزيرة التربية تتسلم مهام عملها

وزيرة التربية تتسلم مهام عملها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تسلمت وزير التربية، سها العلي بك، الأحد، مهام الوزارة من وزير التربية بالوكالة/ قصي السهيل.وذكر بيان للوزارة، إن “وزير التربية سها العلي بك تسلمت اليوم، مهام وزارة التربية من قبل قصي السهيل وزير التربية وكالة السابق بعد تصويت مجلس النواب العراقي على معالي وزير التربية وترديدها القسم”.وأضاف البيان، أن “الوزير سها بك استلمت المهام بحضور الوكلاء وعدد من المدراء العامين، فيما نوقش عدد من المهام التي يمكن العمل بها بالقريب العاجل”.

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