وزيرة الدفاع الفرنسية:الشعب العراقي يسعى للخلاص من النفوذ الإيراني

بغداد/شبكة أخبار العراق- صرحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بأن الشعب العراقي يرفض أي محاولة لإيران بشأن التحكم بالبلاد.

وقالت بارلي خلال منتدى حوار المنامة الذي انطلق في البحرين يوم أمس الجمعة، إن “العراقيين يرفضون محاولات إيران التحكم ببلادهم”.

وانتقدت “الولايات المتحدة بسبب عدم ردها على اعتداءات إيران في المنطقة”، مضيفة أن “هناك مد و جزر للارتباط الأميركي بالتزاماته في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ذكر اليوم السبت أن إيران لا تهتم بمصالح الشعب العراقي بل بمصالحها الخاصة.

وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر، أن “إيران تحاول الحفاظ على مصالحها في العراق، ولا تعنيها مصالح الشعب العراقي أي شيء”.