آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
وزيرة المالية:تم إدراج القرض الياباني مليار و200 مليون دولار في موازنة 2023
وزير الدفاع يقدم ايجازاً عن خطط وزارته لرئيس الحكومة الفعلي المالكي
ائتلاف المالكي:تشجيع القطاع الخاص أفضل من زيادة أعداد موظفي الدولة
نائب:الرئاسة البرلمانية غير مهتمة بمعاناة الشعب من ارتفاع أسعار صرف الدولار
وزارة النفط:مصفى كربلاء الأعلى إنتاجاً للهيدروجين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزيرة المالية:تم إدراج القرض الياباني مليار و200 مليون دولار في موازنة 2023
ائتلاف المالكي:تشجيع القطاع الخاص أفضل من زيادة أعداد موظفي الدولة
نائب:الرئاسة البرلمانية غير مهتمة بمعاناة الشعب من ارتفاع أسعار صرف الدولار
وزارة النفط:مصفى كربلاء الأعلى إنتاجاً للهيدروجين
الإطار يطالب حكومته بالتصدي للمخططات الأمريكية ضد العراق
-
- رياضية
أغلى اللأعبين بعد انتهاء مونديال قطر
تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى إلى ما بعد انتهاء خليجي 25
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن عن نفاد تذاكر الوجبة الأولى من افتتاح خليجي25
مدرب المنتخب العراقي يعلن عن الأسماء المستدعاة لبطولة الخليج العربي 25
الفيفا:أفضل هدف في كأس العالم للاعب البرازيلي ريتشارليسون
-
- تحقيقات
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
-
- متابعات خاصة
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
-
- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
-
- اذاعة INN