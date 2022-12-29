وزيرة المالية:نعمل على تثبيت كافة العقود في موازنة 2023

وزيرة المالية:نعمل على تثبيت كافة العقود في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبلت وزير المالية طيف سامي، الخميس، رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لوزارة المالية، “مناقشة التخصيصات المالية المتعلقة بمشاريع عمل الهيئة التي تسهم بإعادة الصناعة الحربية إلى سابق عهدها والاعتماد على الجهود الوطنية بالإضافة لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بعقود موظفي الهيئة”.ونقل البيان عن وزيرة المالية قولها إن “وزارة المالية داعمة لعمل الهيئة لتوطين الصناعات الحربية في العراق وتعمل بكافة طاقاتها البشرية وبجهود استثنائية لغرض تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء لتوفير التخصيصات المالية لتثبيت كافة العقود ضمن موازنة 2023”.

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