وزيرة المالية تؤكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي

وزيرة المالية تؤكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أشاد ممثل البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، الخميس الماضي، بجهود الحكومة العراقية بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزيرتها طيف سامي محمد استقبلت،  ممثل البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية“.وأكدت سامي، “أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني”، مشيرةً إلى أن”هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين إدارة الموارد المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية“.من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ”جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة”، مؤكداً “استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق“.واتفق الطرفان بحسب البيان، على “استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.

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