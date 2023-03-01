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- شبكة اخبار العراق
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الإطار: لم ولن نسمع صوت الشعب مصالحنا وإيران أولاً وأخيراً
بافل:كركوك كردية وحال انتزاعها سنعلن الإنفصال عن العراق ونضحك على الغمان الشيعة في الإطار
وزيرة المالية تؤكد على التعاون بين الوزارة والمالية النيابية بشأن موازنة 2023
العراق يشارك في اجتماع حركة عدم الانحياز للتعافي بعد جائحة كورونا في العاصمة باكو
تحالف الانبار:الحلبوسي سارق المال العام وسارق جهود الدولة
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وزيرة المالية تؤكد على التعاون بين الوزارة والمالية النيابية بشأن موازنة 2023
غوتيريش يعلن عن دعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد
النزاهة النيابية:مال الضرائب المسروق تحول إلى “قرض القرن” بتأثير سياسي قانوني ولائي
رومانوسكي: بلادي تركز على دعم الاعمار في العراق وتحديداً في نينوى
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر سياسي:تعيين (أحمد الصدر) قنصلا في السفارة العراقية في لندن لتأهيله رئيسا للحكومة القادمة
سلامي للولائي العباسي:لاحدود بين العراق وإيران!
الولائي العباسي يشكر إيران لدفاعها عن العراق!!
نواب:حكومة السوداني واهنة لاتستطيع مفاتحة إيران وتركيا بشأن حصة العراق المائية
بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
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