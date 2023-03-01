وزيرة المالية تؤكد على التعاون بين الوزارة والمالية النيابية بشأن موازنة 2023

وزيرة المالية تؤكد على التعاون بين الوزارة والمالية النيابية بشأن موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزيرة المالية طيف سامي مع وفد برلماني، اليوم الاربعاء، البرامج التي تتضمنها مسودة مشروع قانون الموازنة المقبلة.وذكرت المالية في بيان ، أن”وزير المالية طيف سامي استقبلت، اليوم، وفدا من اعضاء مجلس النواب ضم كل من ( سميعة غلاب / عائشة المساري / زيتونة الدليمي / كامل العكيلي / احمد رشيد السلمان / يوسف الكلابي )”.واعربت وزير المالية خلال اللقاء “عن تقديرها لجهود تعزيز اواصر التعاون والتنسيق المشترك مابين ‏المؤسستين التشريعية والتنفيذية، على النحو الذي يضمن تحقيق أهداف المنهاج الحكومي الذي اقره مجلس النواب، ومن شأنه تقديم الخدمات للمواطنين ولمختلف الشرائح وإنجاز المشاريع التنموية لمصلحة الاقتصاد الوطني”.واضافت الوزارة ان “اللقاء شهد مناقشة اهم المحاور المتعلقة بالجوانب المالية والإقتصادية ، والتركيز على ضرورة مضاعفة الجهود مابين وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية، فضلا عن بحث اهم البرامج التي تتضمنها مسودة مشروع قانون الموازنة المقبلة، والوصول الى رؤى مشتركة بهدف انضاج القوانين اللازمة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد العراقي”.

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