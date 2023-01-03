وزيرة المالية تؤكد على تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي مع هولندا

وزيرة المالية تؤكد على تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي مع هولندا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبلت وزير المالية طيف سامي، الثلاثاء، السفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية .وأكدت سامي، بحسب بيان لوزارة المالية، على “متانة علاقات التعاون بين العراق وهولندا وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي”.وأشارت وزير المالية إلى “أهمية مواصلة العمل على تنمية افاق التعاون والشراكة، والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين”.من جانبه، عبّر السفير لينديرت عن “تطلع حكومة بلاده لتعزيز مدى التعاون البنّاء مع العراق، خاصة فيما يتعلق بجوانب المال والإستثمار والمساهمة بمشاريع التنمية المستدامة في البلاد”.

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