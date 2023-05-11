وزيرة المالية تؤكد على تعزيز الدور الرقابي للبرلمان

وزيرة المالية تؤكد على تعزيز الدور الرقابي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزير المالية طيف سامي محمد، أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وذكر بيان للوزارة ، أن ” وزير المالية طيف سامي محمد ، استقبلت مساء امس الأربعاء ، وفداً برلمانياً ضم ( النائب انتصار الغرباوي / النائب سارة الجبوري / النائب سالم السلماوي / النائب حيدر الشمخي / النائب احمد مجيد / النائب هادي السلامي / النائب سعاد الوائلي / النائب جواد الغزالي / النائب حميد الشبلاوي / النائب فاطمة العيساوي )”.واشارت الوزير طيف خلال اللقاء الى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى تكامل العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدة أهمية تفعيل الدور التشريعي والرقابي ومواصلة التنسيق لتمكين الحكومة من تحسين أدائها في خدمة المواطن، ودعم جهودها في تطبيق المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات لبناء الاقتصاد العراقي الى جانب تعزيز جهودها في مكافحة الفساد .

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