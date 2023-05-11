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وزيرة المالية تؤكد على تعزيز الدور الرقابي للبرلمان
الحكومة الإطارية توقع إتفاقية لسحب النفط العراقي من قبل إيران والاستمرار بشراء غازها!
اختطاف التلاميذ الصغار من قبل ميليشا الحشد في شارع فلسطين وسط بغداد والأهالي يستغيثون
تقرير أمريكي:العراق سيتعرض إلى عجز مالي كبير جراء إنخفاض صادراته النفطية
السوداني والاطار والسفيرة الامريكية والشعب الثائر
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الحكومة الإطارية توقع إتفاقية لسحب النفط العراقي من قبل إيران والاستمرار بشراء غازها!
تقرير أمريكي:العراق سيتعرض إلى عجز مالي كبير جراء إنخفاض صادراته النفطية
وزارة النفط تؤكد للسوداني على تطوير خططها الإنتاجية وصولا لمنع إستيراد المنتجات النفطية والغاز
وزير النفط الإيراني في بغداد لتحقيق مزيدا من المكاسب على حساب مصالح العراق
اليوم..سعر صرف الدولار =146500 دينار
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الحكومة الإطارية توقع إتفاقية لسحب النفط العراقي من قبل إيران والاستمرار بشراء غازها!
الولائي زيدان يجدد طاعته لحاكمه الشرعي الإرهابي رئيسي
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إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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