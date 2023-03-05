وزيرة المالية تؤكد على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية

وزيرة المالية تؤكد على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزير المالية طيف سامي، اليوم الاحد، المضي بحزمة من الإصلاحات الجوهرية، فيما أكدت استمرار التنسيق الثنائي مع البنك الدولي. وذكر بيان للوزارة ، أن “سامي استقبلت، مدير مكتب البنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور ومدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا جون كرستوف”. وأضاف البيان أن “اللقاء شهد مناقشة سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، والتأكيد على استمرار التنسيق الثنائي في مجال التعاون لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات المال والإقتصاد والإستثمار ، وبما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة الى الاستفادة من كافة أشكال الدعم الدولي اللازم لإسناد المشاريع التنموية في العراق”. وثّمنت سامي بحسب البيان “الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجّهات الإصلاحية الحكومية”،مبينة أنها “عاقدة العزم على المُضي في حزمة من الإصلاحات الجوهرية من أجل توفير متطلبات نهضة اقتصادية متوازنة في البلد عبر تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الفرص التنموية الواعدة في العراق”. من جهته أعرب ممثل البنك الدولي، بحسب البيان عن “مساندتهم لجهود الحكومة العراقية في حزمة الإصلاحات التي تعمل على إنجازها، بالرغم من التحديات الإقتصادية العالمية”، مثنياً على “التوجهات لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالشراكة مع بقية دول المنطقة بما يخدم تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني وازدهاره”.

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