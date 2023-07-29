وزيرة المالية تدعو إلى مطابقة تعليمات تنفيذ الموازنة مع قانونها

وزيرة المالية تدعو إلى مطابقة تعليمات تنفيذ الموازنة مع قانونها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزير المالية طيف سامي ورئيس مجلس الدولة كريم خماس، اليوم، أهمية إتمام تعليمات تنفيذ الموازنة الثلاثية.وشددت سامي في بيان،  على هامش لقائها رئيس مجلس الدولة، “أهمية الإسراع بإجراءات مراجعة تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 رقم 13 لسنة.2023، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، عبر مضاعفة جهود التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات ذات الشأن”.وأكدت على “ضرورة مطابقة تعليمات تنفيذ الموازنة مع مشروع القانون واستكمال العمليات التدقيقية والتدوينية وكل مايتعلق بإزالة النصوص المكررة كي يسهل على وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تنفيذها بصورة واضحة، وبما يضمن تحقيق الأداء الامثل بحسب الأولويات الاقتصادية والتنموية والشفافية المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام والحرص على العدالة الاقتصادية والتشديد على وصول الدعم لمستحقيه، إضافة الى المضي نحو دفع عجلة التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية”.وحثت وزير المالية على قيام وزارة التخطيط بإصدار الضوابط اللازمة لتسهيل مهمة إدراج المشاريع ذات الطبيعة الإستثمارية فضلا عن كافة متطلبات الإدراج.

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