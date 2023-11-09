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- شبكة اخبار العراق
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وزيرة المالية توجه بالاسراع في معالجة النقص الحاصل برواتب بعض الوزارات والمحافظات
مصدر حكومي: أرجاء الجولة الخليجية للسوداني بسبب “التزامات” زعمائها
الإطار: أصدقاء واشنطن في المنطقة يعيشون حالة ضعف شديد
نائب:توجه حكومي لتأجيل المشاريع الاستثمارية والخدمية إلى ما بعد الانتخابات
غداً..مؤتمر الجمعية الآسيويَّة في بغداد لمناقشة ثمانية ملفات
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أوستن:استهداف منشأة إيرانية لتخزين الأسلحة في سوريا
لغاية اليوم ..(36328) بين قتيل وجريح جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة
مصر تدعو إلى التحرك “الجاد” لوقف إطلاق النار في غزة
أمريكا ترسل الغواصة النووية “أوهايو” إلى البحر المتوسط دعما للعدوان الصهيوني على غزة
صحة غزة: أكثر من (34425) بين قتيل وجريح في القطاع
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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مصدر حكومي: بأمر الحلبوسي استقطاع من رواتب موظفي الانبار لدعم حملته الانتخابية
الرئيس الإيراني يشكر السوداني على التزامه بالتوجيهات الإيرانية وجعل الاقتصاد العراقي في خدمة إيران
السوداني:المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة ومشتركاتنا السياسية والاقتصادية والأمنية قوية مع إيران
كلاوات صدرية بنكهة إيرانية..الصدر يطالب بعض الدول العربية بفتح الحدود لميليشياته للوصول إلى فلسطين!
نيجيرفان في باريس لاستمرار حلب الخزينة العراقية ودعم بيشمركة حزب بارزاني
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- اذاعة INN