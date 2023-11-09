وزيرة المالية توجه بالاسراع في معالجة النقص الحاصل برواتب بعض الوزارات والمحافظات

وزيرة المالية توجه بالاسراع في معالجة النقص الحاصل برواتب بعض الوزارات والمحافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شددت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، على ضرورة الاسراع في اجراءات معالجة النقص الحاصل بالرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وذلك بناءً على الطلبات التي ترد اليها يوميا بعد استكمال عمليات التدقيق الاصولية من قبل دائرة الموازنة.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع التي عقدته الوزيرة مع كوادر دائرة الموازنة في الوزارة، ضم المدير العام والمعاونين ومديري الأقسام والشعُب فيها، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

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