وزيرة النقل الإيرانية تصل بغداد لـ “تعزيز العلاقات الاندماجية “

وزيرة النقل الإيرانية تصل بغداد لـ “تعزيز العلاقات الاندماجية “
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاحد، عن وصول وزيرة الطرق وبناء المدن في ايران فرزانة صادق إلى العراق بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، وزيارة كربلاء،وأفادت وكالة مهر للأنباء في خبر ، ان “الوزيرة حظيت باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل حازم راضي وكيل وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير إيران في بغداد“.وبحسب الوكالة، فإن الوزيرة “ستلتقي برئيس الوزراء ، ووزير النقل، ووزير الداخلية، في إطار جدول أعمال يسعى لتعزيز التعاون الثنائي الاندماجي بين العراق وايران بزعامة خامنئي“.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *