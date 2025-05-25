وزيرة النقل الإيرانية تصل بغداد لـ “تعزيز العلاقات الاندماجية “

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاحد، عن وصول وزيرة الطرق وبناء المدن في ايران فرزانة صادق إلى العراق بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، وزيارة كربلاء،

وأفادت وكالة مهر للأنباء في خبر ، ان “الوزيرة حظيت باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل حازم راضي وكيل وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير إيران في بغداد “.