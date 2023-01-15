وزيرة الهجرة:الحكومة تولي اهتماما بعودة ناحية جرف الصخر للسيادة العراقية

وزيرة الهجرة:الحكومة تولي اهتماما بعودة ناحية جرف الصخر للسيادة العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف عودة النازحين وخاصة جرف النصر.وقالت الوزارة في بيان ، ان “وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بحثت، اليوم، مع عدد من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء جرف النصر يتقدمهم الشيخ موفق الجنابي، ملف إعادة النازحين بصورة طوعية الى مناطقهم المحررة وتوفير اجواء آمنة لانهاء ملف النزوح وطي صفحة النزوح ودعم ملف الاستقرار للعائدين الى ديارهم”.واضافت انه “تم بحث اوضاع النازحين القاطنين في عشوائيات منطقة بزيبز التابعة الى محافظة الانبار وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستواهم على جميع الصعد”. واكدت ان “الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف عودة النازحين سيما نازحي جرف النصر”، مشيرة الى ان “الوزارة مستمرة بتقديم الدعم للنازحين في العشوائيات بكافة الاحتياجات الضرورية بضمنها تبديل الخيم موسمياً فضلاً عن تقديم المساعدات العينية والغذائية والمنزلية”.فيما أشاد الوفد العشائري “بجهود الوزارة وما تقوم به من خدمة للعوائل النازحة في تقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة لها و العمل على تشجيعها للعودة الى مناطق سكناها الاصلية”.يذكر ان ناحية جرف الصخر خارج السيادة العراقية وتقع تحت سيطرة الحرس الثوري والميليشيات الولائية منذ 2014 وتحولت الى مراكز تغييب قسري ومعسكرات تدريب ومعامل صناعية  للحرس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *