وزيرة الهجرة:وزير المالية غير متعاون مع الوزارة

وزيرة الهجرة:وزير المالية غير متعاون مع الوزارة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وزير الهجرة والمهجرين، إيفان فائق، اليوم الاثنين، إن وزير المالية عبد الامير علاوي، غير متعاون مع وزارة الهجرة، فيما اشارات إلى أنها “تستجدي” منح النازحين العائدين إلى مناطقهم.وذكرت إيفان فائق، في مقابلة متلفزة: أن “وزير المالية غير متعاون مع الوزارة وأنا استجدي منح النازحين العائدين”، مشيرة إلى أنها التقت “مع وزير المالية مرتين وطلبت صرف منح النازحين دون استجابة لحد اليوم”.واضافت فائق، أن “المسؤول وعندما لا يكون من رحم المعاناة ويشعر بحر الصيف وبرد الشتاء، عندها لا يشعر بالنازحين”، مؤكداً أن “كل النازحين العائدين يطالبون بصرف المنح المالية”.وأكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، الجمعة (27 حزيران 2020) أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يسعى لاغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن.وقال الدهلكي في حديث  صحفي، إنه “ناقش ملف النازحين في كل المحافظات العراقية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكان متابعاً للملف الانساني وداعماً لقرار الإسراع بعودتهم إلى مناطقهم المحررة بأسرع وقت ممكن مع حل كل الاشكالات التي من شأنها تمنع عودة الاهالي إلى مناطقهم”.واضاف، أن “الجميع يأمل إغلاق ملف النازحين العام الجاري، لكن الأمر بحاجة إلى دعم حكومي من أجل اعمار المناطق، وإنهاء مسألة انسانية معقدة استمرت لسنوات طويلة”، لافتاً إلى أن “الحكومة تقف بالضد من إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم”.

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