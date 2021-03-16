وزيرة الهجرة ومستشار الأمن الوطني يبحثان غلق مخيمات النازحين

وزيرة الهجرة ومستشار الأمن الوطني يبحثان غلق مخيمات النازحين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحثت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الثلاثاء (16 آذار 2021)، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استكمال غلق ما تبقى من مخيمات النزوح في العراق.وقالت الوزارة في بيان ، إن “جابرو استقبلت في مقر الوزارةمستشار الأمن القومي ووكيل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومنسقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية لدى العراق السيدة ارينا فوياشكوفا”.وأضافت، أن “اللقاء وتناول بحث استكمال غلق ماتبقى من مخيمات النزوح فضلا عن التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن الاستمرار في التدقيق الأمني للأسر التي ترغب بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية في المناطق المحررة”.وذكرت الوزيرة في مستهل حديثها ان “هناك بعض المشاكل المجتمعية والأمنية التي تعاني منها العديد من العوائل النازحة في تلك المناطق التي تحول دون عودة تلك العائلات الى بعض المناطق المحررة”.وأشارت، إلى أن “الوزارة اعدت خطة لاعادة العوائل الراغبة بالعودة طوعا الى مناطقها الاصلية وتقديم المعونات الانسانية لها في الوقت نفسه وعن طريق فروعها الموزعة في محافظات البلاد”.ولفتت جابرو الى ان “ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات القطاعية والحكومات المحلية وقيادة العمليات المشتركة بعد التدقيق الامني وتأمين اعادة اعمار المناطق المحررة”.

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