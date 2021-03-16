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الأسطوانة المشروخة..الكاظمي:لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الامني
وزيرة الهجرة ومستشار الأمن الوطني يبحثان غلق مخيمات النازحين
وزارة المالية:البنك المركزي يتولى الرقابة والإشراف المباشر على المصرف الزراعي
الخارجية:باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمكافحة كورونا
زيدان ومسجدي “يؤكدان”على تفعيل التفاهمات القضائية بين العراق وإيران
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وزارة المالية:البنك المركزي يتولى الرقابة والإشراف المباشر على المصرف الزراعي
وزير تخطيط الإقليم:لا توجد نقاط خلافية بين بغداد وأربيل على قانون الموازنة
المالية النيابية:حصة الإقليم في الموازنة 12.67%
كتلة النهج الوطني:الكاظمي وهب كردستان “ما لا يملك”
المالية النيابية:رفع سعر صرف الدولار له فوائد ايجابية
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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