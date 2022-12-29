وزيرة الهجرة:8 آلاف عائلة عراقية موجودة في مخيم الهول السوري

وزيرة الهجرة:8 آلاف عائلة عراقية موجودة في مخيم الهول السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ،الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مبنى الوزارة ببغداد، “نحن أوقفنا عودة النازحين من مخيم الهول السوري إلى العراق لحين ترتيب كافة الأمور اللوجستية لاعادتهم إلى مناطقهم، خصوصا ما يتعلق بالتدقيق الأمني”.اضافت “لدينا أكثر من 8 آلاف عائلة عراقية موجودة في مخيم الهول السوري، ويفترض في بداية السنة القادمة استئناف العودة بإشراف جهاز الأمن الوطني بعد تدقيق الأسماء خصوصا النساء والأطفال الذين ليس لهم اي ارتباط بتنظيم داعش”.وبينت أن “العراق لديه مركز الجدعة للتأهيل النفسي في مدينة الموصل، وخلال السنة القادمة سيتم من خلاله إعادة تأهيل أكثر من 150 شخصاً، وسيخضع هؤلاء النازحين إلى برنامج تأهيل من شهر إلى 3 أشهر ليتم بعدها اعادتهم واندماجهم في مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع الحكومة المحلية، وذلك بعد الانتهاء من التدقيق الأمني والتأكد بأن العائلة ليس لها أي ارتباط بتنظيم داعش”.وشددت الوزيرة، “ضرورة أن تأخذ بعض المؤسسات دورها لإعادة النازحين”، لافتة الى أن “أغلب النازحين هم من قضاء سنجار، ومنازلهم مهدمة بالكامل ولا يمتلكون المستندات القانونية لتملك الأراضي”.وتابعت أن “مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء الماضي وجه بتمليك الأراضي”، موضحة ان “الحكومة بالتعاون مع المنظمات تستطيع إعادة بناء الاراضي واعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية”.ورأت، أن “عملية الاندماج، وفق البرنامج الحكومي، هي استقرار في منطقة النزوح”، مؤكدة “تم دمج اكثر من الف عائلة وهذا حدث في محافظات الوسط والجنوب، ونحن مع رغبة كل شخص يرغب أن يسكن في أي منطقة يرغبها”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، في 5 تشرين الثاني 2022، اجتماعا خُصص لمناقشة ملف النازحين في مخيم الهول، وأكد الاجتماع على إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً.

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