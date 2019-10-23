وزير الإسكان:إيران ترفض استقالة عبد المهدي

وزير الإسكان:إيران ترفض استقالة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، الأربعاء (23 تشرين الأول 2019)، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل من منصبه تنفيذا للأمر الايراني، وقال ريكاني في تصريح صحفي، إن إيران أبلغت عبد المهدي برفضها في تقديم استقالته  وطلبت من الحشد الشعبي مواصلة حمايته ودعمه .واضاف ريكاني، ان عبد المهدي اصبح ورقة محروقة في الشارع العراقي لا ايران تنفعه ولا الحشد فهو في نهاية عمره وحرق كل تأريخيه السياسي من أجل إيران ومشروعها في العراق.

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