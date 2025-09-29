وزير الإسكان:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل خطوة نحو مرحلة جديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، الاثنين، الاتفاق النفطي بأنه خطوة نحو “مرحلة جديدة” من التعاون بين إقليم كوردستان وبغداد.وقال ريكاني،في حديث صحفي، إن “الاتفاق النفطي يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي بغداد وأربيل، وحلاً لملف طالما شابته العديد من العقد والاختلافات”.وأشار إلى وجود إرادة قوية من الجانبين لإنهاء معاناة سابقة تسببت بمشاكل تتعلق برواتب موظفي الإقليم، مضيفاً أن “تصدير نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي استؤنف منذ يوم السبت الماضي، وهذه الخطوة تشكل بداية مرحلة أساسية لحل بقية الخلافات بين الحكومتين”.

