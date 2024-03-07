وزير الإسكان:المستثمرين العراقيين يربحون أكثر من مليار دولار من أقل مشروع سكني في بغداد

وزير الإسكان:المستثمرين العراقيين يربحون أكثر من مليار دولار من أقل مشروع سكني في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرجع وزير الإسكان والاعمار بنكين ريكاني، الخميس، سبب اللجوء الى مستثمرين أجانب بدلا من العراقيين، مشيرا الى ان المستثمر العراقي  يعمل على الحصول على كسب كبير وسريع دون تقديم أي خدمة. وقال ريكاني في تصريح  صحفي، ان “المستثمرين حصلوا على قطع متميزة بقلب بغداد وقد تكون “جوة العباءة” دون الشروط “. وأضاف ان “كل المشاريع الاستثمارية أقيمت في قلب بغداد وقد انهت المناطق الخضراء والشوارع في العاصمة”، مبينا ان “المستثمرين العراقيين يربحون مليار دولار على اقل تقدير من اقل مشروع سكني ببغداد”. وأشار الى ان “المستثمر العراقي تعود على “الخمط السريع” ويريد الأراضي في قلب بغداد”، كاشفا عن قيام ” المستثمر في مطار المثنى بالحاق كارثية اقتصادية بالحكومة بعد ترك نفايات وإنقاذ تكلف ازالته 26 مليار دينار”.

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