وزير الإعمار يعلن عن مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد

وزير الإعمار يعلن عن مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، الثلاثاء، عن سلسلة مشاريع لفك الزخم المروري في بغداد.وقالت وزارة الإعمار في بيان، إن “وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني حضر اجتماعاً موسعاً في مقر نقابة المهندسين العراقيين، مع أمين بغداد ونقيب المهندسين، وعدد من المديرين العامين وخبراء مختصين في قطاعي الطرق النقل”.وأكد ريكاني “إدراج سلسلة مشاريع ضمن الخطط القادمة لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد”، مشيراً الى أن “تنفيذها سيكون عن طريق فريق وطني من الوزارة وأمانة بغداد، وبقية الجهات الساندة في القطاعين العام والخاص وخبراء مختصين واستشاريين لفك العقد المرورية في العاصمة، عبر انشاء جسور ومجسرات جديدة وطرق بديلة إضافة الى الطريق الحلقي بطول 94 كم”.وأوضح أنه “تمت مناقشة عدة مشاريع، من بينها ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك، وتطوير قناة الجيش من جهة الرستمية، وتطوير جسر الجادرية وتقاطع ساحتي النسور وقرطبة وغيرها من المشاريع”. 

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