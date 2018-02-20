وزير الاتصالات:العراق بحاجة للاستثمارات الإيرانية في مجال التكنلوجيا والمعلومات!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر وزير الاتصالات حسن الراشد ،الثلاثاء،الشركات الإيرانية للإستثمار في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في العراق، فيما اكد خلال اجتماعه مع وكيل وزير الدفاع الإيراني سيد حجت الله القريشي على الربط البيني بين العراق و إيران وأرمينيا وتمرير سعات الانترنت عبر المنافذ الحدودية من قبل الجانب الإيراني وبشكل أصولي.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه الخاص ببغداد وكيل وزير الدفاع الإيراني سيد حجت الله القريشي والوفد المرافق له وبحضور المدراء العامين لشركة الإتصالات والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركة السلام العامة في الوزارة.وأفاد بيان لوزارة الاتصالات : انه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أفاق التعاون بين وزارة الإتصالات العراقية والدفاع الإيرانية في مجالات عدة أهمها أمن الإتصالات و الأنترنت من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتنفيذ المشاريع التي تخدم الطرفين”.ولفت البيان الى “الاستفادة من الخبرات والإمكانات والقدرات التي تمتلكها وزارة الدفاع الإيرانية “، موضحا انه “تم أيضا مناقشة العديد من القضايا المهمة وكذلك “التأكيد على الربط البيني بين العراق و إيران وأرمينيا وتمرير سعات الانترنت عبر المنافذ الحدودية من قبل الجانب الإيراني وبشكل أصولي”.وأبدى وزير الإتصالات حسن كاظم الراشد إستعداد وزارته وجاهزيتها للانفتاح والتنسيق مع الدفاع الإيرانية وبشكل واسع وعلى جميع المجالات .كما دعا الشركات الإيرانية لـ”لإستثمار في العراق وفي شتى القطاعات وخصوصا” الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.وأشاد الراشد بدور الجمهورية الإيرانية الإسلامية الداعم والمساند للعراق حكومة وشعبا وثمن موقفهم بالوقوف إلى جانب العراق في حربة ضد الإرهاب.من جهته أثنى وكيل وزير الدفاع الإيراني سيد حجت الله القريشي على دور الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب ، وبارك الانتصارات الكبيرة التي حققها الحشد الشعبي على عصابات داعش الاجرامية.وأكد على “مد جسور التعاون مع وزارة الإتصالات وتبادل الخبرات”، معربا عن إعجابه بـ”إنجازات الوزارة وشركاتها ، مبديا استعدادهم لتقديم خدمات وزارة الدفاع في كل مايخص “أمنية الإتصالات وتقنيات المعلومات والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بأعلى المستويات والسير إلى أبعد مدى في ذلك تحقيقاً لمصالح الشعبين الشقيقين”.