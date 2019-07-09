وزير الاتصالات:قوى متنفذة تريد السيطرة على الوزارة تحت دوافع كيدية

وزير الاتصالات:قوى متنفذة تريد السيطرة على الوزارة تحت دوافع كيدية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى وزير الاتصالات نعيم الربيعي، الثلاثاء، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، متهما جهات سياسية لم يسمها بمحاولة السيطرة على مقدرات الوزارة.وقال الربيعي في تصريح  صحفي، إن “كل من تضررت مصالحه بدأ بالتوجه للبحث عن ملفات ضد الوزارة والوزير واتهامنا بشمولنا بقضية اجتثاث البعث”، مؤكدا أنه “غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة”.وأضاف الربيعي، أن “جهات سياسية روجت لقضية شمولنا باجتثاث البعث في محاولة منها للسيطرة على مقدرات الوزارة”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي ملف يتعلق بنا بقضية اجراءات المساءلة والعدالة”.يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري أعلن في 16 شباط الماضي عن شمول وزير الاتصالات، نعيم الربيعي، بإجراءات الهيئة، كونه كان عضو فرقة في حزب البعث المنحلّ.

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