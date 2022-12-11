وزير البيئة:سنتخذ إجراءات صارمة بحق الجهات المسببة للتلوث

وزير البيئة:سنتخذ إجراءات صارمة بحق الجهات المسببة للتلوث
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد وزير البيئة نزار ئاميدي، الاحد، باتخاذ إجراءات حكومية صارمة بحق أي جهة تسبب تلوث البيئة.وقال ئاميدي في بيان ، ان “القضية البيئية والتغيرات المناخية  لابد ان تكون في الصدار لكل مؤسسات الدولة”.وتوعد بـ”اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق اي جهة تلوث البيئة”، لافتا الى “اننا سنكشفها للراي العام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *