وزير التجارة:سيتم توزيع مستحقات الفلاحين خلال الأسبوع الحالي وتحسين البطاقة التموينية

وزير التجارة:سيتم توزيع مستحقات الفلاحين خلال الأسبوع الحالي وتحسين البطاقة التموينية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، الأربعاء، (23 كانون الأول، 2020) تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين البطاقة التموينية‏ ولتوزيع مستحقات ‏الفلاحين والمزارعين بموازنة 2021‏.وقال الجبوري في تصريح صحفي ، إن “الأسبوعين الحالي والمقبل سيشهدان المباشرة بتوزيع 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب”.واضاف أن “الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة عام 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشلب من الفلاحين والمزارعين”، مبينا أن “المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ”.وتابع أن “الوزارة حريصة على توفير مفردات الحصة التموينية من خلال المبالغ التي خصصت لدعم البطاقة والتي ستكفي للخطة الموضوعة من قبل الوزارة”.وأشار وزير التجارة، إلى أن “الحكومة رصدت ثلاثة ترليونات دينار ضمن موازنة 2021 للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب خلال الموسم المقبل”، لافتاً  الى ان “الحكومة خصصت 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الحالي, وستباشر الوزارة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل توزيع تلك المبالغ بين مستحقيها بعد أن أكملت جميع الاستعدادات لتوزيع تلك المستحقات”.

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